الطيران العراقي يغير على تجمع إرهابي شرقي صلاح الدين

2022/01/24 | 09:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… نفّذ طيران القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 أربع ضربات جوية استهدفت تجمعاً مكوناً من أربعة إرهابيين شرقي جبال مكحول ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين.وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، أنه “ثائراً لشهدائنا الأبرار وبإشراف وتخطيط قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من […]

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