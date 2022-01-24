2022/01/24 | 09:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… فشلت منظومات الدفاع الجوي الإماراتية، في التصدي للصواريخ اليمنية التي استهدفت مواقع استراتيجية وعسكرية في أبوظبي.وشنت القوات الصاروخية اليمنية، فجر اليوم الإثنين، هجوما واسعا بالصواريخ والمسيرات في العمق السعودي والاماراتي واستهدفت مواقع استراتيجية وعسكرية.وقالت القوات المسلحة اليمنية، إنها ستعلن عن عملية عسكرية واسعة في العمقين السعودي والإماراتي خلال الساعات القادمة.انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصف يمني جديد على أبوظبي والدفاعات الإماراتية تفشل بصده) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصف يمني جديد على أبوظبي والدفاعات الإماراتية تفشل بصده) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).