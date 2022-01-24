2022/01/24 | 09:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادنفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، وجود اي زيادة في راتب الإعانة الاجتماعية.وذكرت هيئة الحماية الاجتماعية التابعة للوزارة في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه أنه “ننفي وجود اي زيادة في راتب الاعانة الاجتماعية في الوقت الحالي ونحذر من وجود صفحات وهمية تنشر اخبارا كاذبة”.ودعت جميع المستفيدين إلى “اعتماد الموقع الالكتروني الرسمي …

ظهرت المقالة العمل تنفي وجود زيادة برواتب الإعانة الاجتماعية أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل تنفي وجود زيادة برواتب الإعانة الاجتماعية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل تنفي وجود زيادة برواتب الإعانة الاجتماعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).