انقاذ 138 باصا من حريق وسط بغداد

2022/01/24 | 09:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… سيطرت فرق الدفاع المدني على حادث حريق كبير اندلع داخل باصي ركاب، فيما انقذت 138 باصاً مجاوراً لموقع الحادث داخل مرآب الشركة العامة لنقل المسافرين والوفد التابع إلى وزارة النقل في منطقة شارع فلسطين وسط بغداد .وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، أن ” فرقها طوقت النيران وعزلت الباصات المحترقة […]

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