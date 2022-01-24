2022/01/24 | 09:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نشر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” فيديو للنجم السنغالي، ساديو ماني، وذلك بعد قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم “قطر- 2022”.وأسفرت قرعة الدور الثالث الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم “قطر- 2022″، التي جرى سحبها السبت، في مدينة دوالا الكاميرونية، عن مواجهة نارية لمنتخب مصر “الفراعنة” في […]

ظهرت المقالة ساديو ماني يكشف طريقة احتفاله بهز شباك مصر أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ساديو ماني يكشف طريقة احتفاله بهز شباك مصر) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ساديو ماني يكشف طريقة احتفاله بهز شباك مصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).