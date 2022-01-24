النزاهة تكشف تلاعباً وتـزويراً بملياري دينار في صحة الأنبار

2022/01/24 | 09:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من كشف حالات تلاعبٍ وتزويرٍ في دائرة صحَّة مُحافظة الأنبار أفضت إلى اختلاس أكثر من ملياري دينار.وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “فريق عمل مكتب تحقيق الأنبار الذي انتقل إلى دائرة الصحَّة ومصرف الرافدين في المُحافظة، قام بالتحقيق والتحرّي عن عمليَّات تحريفٍ وحكٍّ وشطبٍ في الصكوك العائدة […]

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