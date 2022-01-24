اثار نينوى تعلن اغلاق ملف التجاوزات على أراضيها

2022/01/24 | 09:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت مفتشية آثار وتراث نينوى، الاثنين، عن انهاء جميع التجاوزات الحاصلة على الأراضي العائدة لها بالتعاون مع بلدية الموصل وبلديات المحافظة، وإغلاق ملفها بالكامل.وقال المفتش في مديرية الآثار والتراث خير الدين أحمد في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “ملف إزالة التجاوزات على الأراضي العائدة لمديرية الآثار والتراث، أُغلق بالكامل بعد تنفيذه من قبل […]

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