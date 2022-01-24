2022/01/24 | 09:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن حالات تلاعبٍ وتزويرٍ في دائرة صحَّة مُحافظة الأنبار، أفضت إلى اختلاس أكثر من ملياري دينار.وذكر بيان “النور نيوز” أن “فريق عمل مكتب تحقيق الأنبار الذي انتقل إلى دائرة الصحَّة ومصرف الرافدين في المُحافظة، قام بالتحقيق والتحرّي عن عمليَّات تحريفٍ وحكٍّ وشطبٍ في الصكوك العائدة …

ظهرت المقالة عاجل..



الكشف عن تلاعب وتزوير بملياري دينار في صحة الأنبار أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل.. الكشف عن تلاعب وتزوير بملياري دينار في صحة الأنبار) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل.. الكشف عن تلاعب وتزوير بملياري دينار في صحة الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).