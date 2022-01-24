طائرات أف ـ 16 العراقية تقتل 4 عناصر من تنظيم

2022/01/24 | 09:50 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

نفّذ طيران القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 أربع ضربات جوية استهدفت تجمعًا مكونًا من أربعة ينتمون لتنظيم "داعش" شرقي جبال مكحول.

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وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، أنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، وثائراً لشهدائنا الأبرار وبإشراف وتخطيط قيادة العمليات المشتركة، ووفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، نفذ طيران القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 أربع ضربات جوية استهدفت تجمعًا مكونًا من أربعة ارهابيين شرقي جبال مكحول ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين حيث تم قتلهم جميعًا".

وأوضح رسول خلال البيان أنه "وكما وعدت أجهزتنا الأمنية فإن هذه العملية تأتي استكمالًا للعملية التي نفذت جنوب قضاء الحضر وأسفرت عن قتل قياديين اثنين من داعش كانا يرتديان حزامين ناسفين، وإرهابي ثالث كان معهم في العجلة التي كانوا يستقلونها".

واكد أنّ "قواتنا الأمنية البطلة تعاهد أبناء الشعب العراقي بالاستمرار في دك أوكار الإرهاب والقصاص ممن تسول لهم أنفسهم العبث بأمن واستقرار البلاد وأن الأهداف المتبقية لن تجد ملاذًا آمنًا وأن كل دماء الشهداء التي سالت سيدفع عناصر عصابات داعش ثمنها باهظًا" .

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مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

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