2022/01/24 | 09:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قد يكون لأمراض المختلفة للسرطان أعراض مختلفة، لكن بعضها أمراض السرطان لها نفس الأعراض، حسبما كتبت إكسبرس نقلاً عن خبراء من البوابة الطبية الأمريكية هيلث لاين.ووفقا للخبراء، يعد التعرق الليلي أحد العلامات لمرض السرطان.يمكن أن يكون من الأعراض المبكرة لسرطان الدم والأورام اللمفاوية وسرطان العظام وأورام الكبد الخبيثة.ويؤكد أن التعرق […]

ظهرت المقالة أعراض “الليل” المبكرة لأربعة أنواع من السرطان أولاً على ايرث نيوز.

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