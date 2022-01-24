برشلونة يخطف فوزاً قاتلاً أمام آلافيس في الليجا الاسبانية

2022/01/24 | 09:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حقق برشلونة، انتصارًا قاتلا بهدف دون رد خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس.وتواجه الفريقان في إطار منافسات الجولة 22 من الليجا.وسجل هدف المباراة الوحيد، فرينكي دي يونج لاعب خط وسط برشلونة في الدقيقة 87.وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 32 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 17 نقطة […]

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