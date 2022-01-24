سياسيون متنفذون يستغلون محرمات الأنهر ببناء فلل وشاليهات فخمة

2022/01/24 | 09:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اتهم مجموعة من الفلاحين في محافظة النجف الاشرف، الاثنين، سياسيين متنفذين لم يسموهم ببناء فلل وشاليهات فخمة على محرمات الأنهر.ونقلت صحيفة “الصباح” الرسمية في تقرير اطلعت عليه /المعلومة/، عن الفلاحين قولهم، إن “التجاوزات تتمثل ببناء فلل فارهة أو شاليهات فخمة على محرمات الأنهر، تقف وراءها شخصيات سياسية متنفذة، وبالتالي يستحيل إزالتها إلا بتدخل […]

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