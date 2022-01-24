المصرف الزراعي يعلن منح قروض سكنية وشخصية

2022/01/24 | 09:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن المصرف الزراعي التعاوني ، أحد تشكيلات وزارة المالية، الاثنين، عن البدء بترويج وصرف قروض السكن والقروض الشخصية الميسرة في اطار مبادرة البنك المركزي.واوضح المصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أنه “بعد ورود العديد من الاستفسارات من فروع ومكاتب المصرف بخصوص قروض مبادرة البنك المركزي العراقي ، انه يمكن ترويج وصرف قروض […]

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