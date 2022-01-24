يصل بعضها لـ 4 آلاف دولار.. حكومات أوروبية تفقد صبرها وتفرض غرامات لعدم التطعيم ضد كورونا

2022/01/24 | 09:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفرض بعض الدول الأوروبية، إلى جانب مقاطعة كيبيك الكندية، غرامات وضرائب على الأشخاص الذين يختارون عدم التطعيم ضد "كوفيد-19".

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