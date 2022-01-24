مفتش وزارة الدفاع: التسليح متوقف و40% من الجنود اميون!

2022/01/24 | 09:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اثار المفتش العسكري لوزارة الدفاع الفريق الركن عماد الزهيري، الاثنين، اسئلة عديدة بشان المستفيد من توقف صفقات الاسلحة وتطويع 40 % من الجنود دون قراءة وكتابة وتوقف اصلاح طائرات القوة الجوية.وقال الزهيري في في منشور على صفحته “فيسبوك” اطلعت عليه /المعلومة/ ان ” اذكركم بامور قد تساعدنا بفهم ما يجري اولها لماذا لايتم […]

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