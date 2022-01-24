نفط ذي قار: الشركات الأجنبية لم تلتزم ببند تشغيل 80% من العراقيين

2022/01/24 | 10:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… انتقدت شركة نفط ذي قار، الاثنين، الشركات الأجنبية العاملة في المحافظة، وأبرزها بتروناس ولوك أويل، لعدم التزامها بشروط التعاقد التي تلزمها بأن يكون 80 بالمئة من كوادرها من أهالي المنطقة التي تستثمر فيها.وقال مدير إعلام شركة نفط المحافظة هادي الركابي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “شركتي بتروناس ولوك أويل لم تلتزما بفقرة […]

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