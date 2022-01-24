سوريا.. حفل زواج

2022/01/24 | 10:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار حفل زفاف في مدينة اللاذقية على الساحل السوري الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تبين أنه بين مثلي الجنس وعابر جنسيا، الأمر الذي انتهى بسلسلة من التوقيفات وتشميع صالة الأفراح.

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