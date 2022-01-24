شرطة البصرة تعلن حصيلة ممارساتها الأمنية ضد المتهمين والمخالفين - عاجل

2022/01/24 | 10:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شرطة البصرة، اليوم الاثنين، عن حصيلة الممارسات الأمنية التي نفذتها أفواج طوارئ المحافظة بمساندة جميع مراكز الشرطة والأجهزة الأمنية.

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "الحصيلة تضمنت إلقاء القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين قضائيا وفق مواد جنائية مختلفة بينها قضايا القتل، والشروع به، والسرقة، والنصب والاحتيال".وأضافت، "تم ضبط 117 عجلة، و٣٤٧ دراجة نارية مخالفة للتعليمات المرورية، وبندقية نوع M16، ومخازن بندقية، واعتدة ومواد مخدرة".

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