2022/01/24 | 10:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين ، عن بدء المصرف الزراعي بترويج القروض السكنية.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، ان "المصرف وبناءً على مبادرة البنك المركزي بدأ بمنح تسهيلات مصرفية قروض سكن، قروض شخصية".

وأضاف البيان ان "ذلك جاء بعد ورود العديد من الاستفسارات من فروع ومكاتب المصرف بخصوص قروض مبادرة البنك المركزي العراقي، انه يمكن ترويج وصرف قروض المبادرة المذكورة وحسب الضوابط والتعليمات المنصوص عليها".

واكد "استمرار منح القروض والسلف، لمختلف الفئات وشرائح المجتمع من الموظفين وغير الموظفين، اسهاما منه في دعم هذة الفئات ورفع مستوى الأنشطة الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المصرف الزراعي يبدأ بترويج القروض السكنية) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المصرف الزراعي يبدأ بترويج القروض السكنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).