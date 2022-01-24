الصدفة وادارة الازمات

2022/01/24 | 10:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عباس الصباغ

يقول المثل السائر رب صدفة خير من الف

ميعاد ، ولكن لايكون هذا المثل صحيحا

حين يتعلق الامر بالأمن الوطني للبلد

والمستوى المعاشي لمواطنيه فالدول ذات

السياسات الناجحة والحكم الرشيد

لاتع

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