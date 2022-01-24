فليب يصل البصرة لقيادة كتيبة الميناء في الدوري الممتاز

2022/01/24 | 10:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وصل مدرب فريق الميناء الجديد، امين فليب، اليوم الاثنين، الى البصرة لقيادة السفانة في منافسات الدوري الممتاز.وقال مصدر مطلع لوكالة ايرث نيوز، إن مدرب فريق الميناء الجديد، أمين فليب وصل صباح اليوم الى محافظة البصرة من اجل قيادة كتيبة السفانة في منافسات الدوري الممتاز”.وأضاف ان “مدير الفريق جهاد مدلول قام باستقباله”، […]

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