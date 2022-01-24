قائد عسكري: احداث سجن الحسكة جرت مخطط أميركي لتهريب الدواعش للعراق

2022/01/24 | 11:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذر اللواء المتقاعد والخبير الامني محمد عباس، الاثنين، من مغبة تهريب جميع السجناء من قيادات داعش في سجن الحسكة برعاية امريكية، مبينا ان تهريب العناصر الارهابية يراد منه تهديد العراق ورسم خارطة جديدة بايدي داعشية.وقال عباس في حوار متلفز تابعته/المعلومة/، إن “ما يجري في محيط سجن الصناعة بالحسكة بسوريا هو دراما أميركية أبطالها […]

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