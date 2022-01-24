القبض على 7 ارهابيين جنوبي صلاح الدين

2022/01/24 | 11:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على سبعة ارهابيين جنوبي محافظة صلاح الدين.وقال الجهاز في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، انه “نتيجة لتكثيف الجهد الامني والاستخباري ثأراً لدماء شهدائنا الابطال، تمكنت مفارزه جهاز في محافظة صلاح الدين من القاء القبض على سبعة ارهابيين بضمنهم امرأة مطلوبين للقضاء وفق مذكرات […]

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