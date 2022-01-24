الحوثيون يزعمون استهداف قاعدة الظفرة الجوية.. والإمارات تدمر منصة صواريخهم

2022/01/24 | 11:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زعم الحوثيون اليمنيون المدعومون من إيران أنهم استهدفوا قاعدة الظفرة الجوية ومواقع "حساسة" أخرى في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، الإثنين، ومواقع "حيوية" في مدينة دبي

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