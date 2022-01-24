الأمن الوطني يلقي القبض على سبعة ارهابيين في صلاح الدين

2022/01/24 | 11:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الإثنين، القبض على سبعة إرهابيين في صلاح الدين.وقالت الخلية في بيان تلقت وكالة /المعلومة/ نسخة منه إنه “نتيجة لتكثيف الجهد الأمني والاستخباري وثأراً لدماء شهدائنا الأبطال، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة صلاح الدين من إلقاء القبض على 7 إرهابيين مطلوبين للقضاء بضمنهم امرأة وفق مذكرات قضائية […]

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