افتتاح ملتقى الأعمال العراقي السعودي في الرياض

2022/01/24 | 11:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادانطلقت، صباح اليوم الاثنين، فعاليات ملتقى الأعمال العراقي – السعودي الذي ينظمه اتحاد الغرف التجارية السعودية بالعاصمة السعودية الرياض.ووفقاً لصحيفة الرياض “حضر الافتتاح الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي وعدد من الشخصيات العراقية والسعودية”.الجلسة الافتتاحية للملتقى ستخاطب عددا من الوزراء والمسؤولين السعوديين والعراقيين، فيما ستتضمن أجندته تقديم عروض عن الفرص الاستثمارية في المملكة …

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