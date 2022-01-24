شرطة كربلاء توضح سبب اطلاق نار وسط المحافظة

2022/01/24 | 11:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداصدرت مديرية شرطة كربلاء، اليوم الاثنين، توضيحا بشأن مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول مشاجرة حدثت بالقرب من مدينة الإمام الحسين (ع) الطبية في كربلاء.وقالت الشرطة في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه ان “نود أن نوضح أن ما حصل هو مشاجرة بين طرفين ومحاولتهم الاعتداء على الكوادر الطبية”.وأضافت، ان “المفارز …

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