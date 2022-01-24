قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي تطلق اليوم الثاني من العملية الأمنية في العظيم

2022/01/24 | 11:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… انطلقت قوات الحشد الشعبي، الاثنين، باليوم الثاني في العملية الأمنية الواسعة التي انطلقت أمس من عدة محاور لتفتيش وملاحقة فلول داعش في حوض العظيم في ديالى.وبحسب بيان للحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، فقد شارك باليوم الثاني اللواء الرابع والثالث والعشرين ولواء نداء ديالى والقوة الخاصة بقيادة عمليات ديالى مسندة من قبل صنوف […]

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