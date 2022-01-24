رغم تدفق سيول جارفة.. سدان عراقيان خارج نطاق الخزن

2022/01/24 | 11:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد مسؤول حكومي في ديالى، الاثنين، أن سدين عراقيين خارج نطاق خزن المياه رغم تدفق السيول الجارفة.وقال مدير ناحية مندلي وكالة(90كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” عملية كري وتطهير باطن سد مندلي لم تكتمل حتى الان بانتظار فرق معالجة المتفجرات وكل السيول التي تدفقت صوب السدة خرجت دون اي […]

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