2022/01/24 | 11:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الصحة تقرر شمول الأعمار من 18 فأكثر بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا

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