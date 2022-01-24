2022/01/24 | 11:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – صلاح الدين

أعلنت خلية الاعلام الأمني ، اليوم الاثنين، ان الأمن الوطني في جنوب صلاح الدين القى القبض على سبعة إرهابيين.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة صلاح الدين القت القبض على سبعة ارهابيين بضمنهم امرأة مطلوبين للقضاء وفق مذكرات قضائية في ناحيتي يثرب والاسحاقي التابعتين لقضاء بلد".

وأضاف، انه "تمت احالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن الوطني في جنوب صلاح الدين يلقي القبض على سبعة ارهابيين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن الوطني في جنوب صلاح الدين يلقي القبض على سبعة ارهابيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).