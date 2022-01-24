الخلاف الكردي على “الجمهورية” يتعمق والبارتي يمضي بزيباري

2022/01/24 | 11:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي،الخميس، ان ترشيح القيادي في الحزب هوشيار زيباري كان ردة فعل بعد اصرار الاتحاد الوطني على ترشيح برهم صالح لرئاسة الجمهورية، مبينا ان زيباري مستمر في ترشيح وان لغة الرقام هي من ترسم المشهد في البرلمان.وقال شنكالي في حوار متلفز تابعته/المعلومة/ اننا “لم نكن نسعى للذهاب بمرشحين […]

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