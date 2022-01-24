القبض على سبعة إرهابيين في قضاء بلد

2022/01/24 | 11:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على سبعة ارهابيين بضمنهم امرأة مطلوبين للقضاء وفق مذكرات قضائية.

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