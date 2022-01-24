الهند تسجل مستوى قياسيا بعدد إصابات كورونا النشطة خلال 241 يوما

2022/01/24 | 11:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سجلت الهند 306064 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، في حين قفزت الحالات النشطة إلى 22,49,335، وهي الأعلى في 241 يوما.وقالت وزارة الصحة الهندية، ان “مجموع عدد الوفيات في البلاد ارتفع إلى 4,89,848 ، بعد تسجيل 439 حالة وفاة جديدة”.وأضافت “تم تسجيل 306064 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما رفع […]

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