2022/01/24 | 11:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … تساءلت مجلة ناشيونال انترست الامريكية ، الاثنين، في تقرير لها عن بقاء الولايات المتحدة هل ستبقى متحدة ام تتفكك كما يعتقد بعض الخبراء، مبينة أنه اذا كان مستقبل الولايات المتحدة سلبيا فهو بالتأكيد سيكون فرصة لدى خصومها مثل روسيا والصين ان تنهضا كقوى عظمى في العالم .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير أميركي: الولايات المتحدة متجهة نحو التفكك والانهيار) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير أميركي: الولايات المتحدة متجهة نحو التفكك والانهيار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).