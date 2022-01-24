شرطة الانبار تصدر توضيحا بشأن اطلاق النار في الفلوجة

2022/01/24 | 11:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداطلع قائد شرطة محافظة الانبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسارعلى ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص المشاجرة التي حصلت في مدينة الفلوجه نود اعلامكم مايلي:حصلت مشاجرة بين الطرف الاول ماجد حميد جنيد والطرف الثاني صلاح هاشم جاسم حول اخلاء الدار العائدة الى الطرف الاول اعلاه حيث قام المتهم (صلاح هاشم جاسم ) بأطلاق …

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