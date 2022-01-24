انطلاق اليوم الثاني من عملية تطهير العظيم في ديالى

2022/01/24 | 11:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي، اليوم الاثنين، انطلاق اليوم الثاني من العملية الأمنية في العظيم بمحافظة ديالى.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، أن “قواتهم انطلقت الاثنين، باليوم الثاني في العملية الأمنية الواسعة التي انطلقت أمس من عدة محاور لتفتيش وملاحقة فلول داعش في حوض العظيم في ديالى، وشارك […]

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