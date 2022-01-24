المهاجم النيجيري إيبوكا يصل بغداد لتعزيز صفوف فريق القوة الجوية

2022/01/24 | 11:23 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان من فريق القوة الجوية (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

وصل المهاجم النيجيري بسمارك إيبوكا إلى مطار بغداد الدولي فجر اليوم الاثنين، وذلك لتعزيز صفوف فريق القوة الجوية.

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وقال بيان مقتضب لنادي القوة الجوية وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنّ "المحترف النيجيري بسمارك إيبوكا وصل إلى مطار بغداد الدولي تحضيرًا للانضمام الى صفوف الصقور في منافسات الدوري الممتاز ودوري أبطال آسيا".

وسبق للاعب أن مثّل نادي ريال بوتوسي الذي ينشط في الدوري البوليفي للمحترفين والذي اختتم قبل أربعة أسابيع.

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مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

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