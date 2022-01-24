ضمن مبادرة العلاج على نفقة العتبة الحسينية :قصة

2022/01/24 | 11:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمعوا من ثلاث محافظات شمالية وغربية

وجنوبية في مؤسسة وارث الدولية للاورام

وغايتهم واحدة هي العلاج بافضل الطرق

والاجهزة ومجانا على حساب العتبة

الحسينية المقدسة التي تنهل من فيوضات

المرجعية الدينية ال

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