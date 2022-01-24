بينهم امرأة.. القبض على 7 ارهابيين جنوب صلاح الدين - عاجل

2022/01/24 | 11:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الاثنين، القبض على سبعة ارهابيين في صلاح الدين.

وذكر بيان للخلية ورد للسومرية نيوز، انه "نتيجة لتكثيف الجهد الامني والاستخباري ثأراً لدماء شهدائنا الابطال، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة صلاح الدين من القاء القبض على 7 ارهابيين بضمنهم امرأة مطلوبين للقضاء وفق مذكرات قضائية في ناحيتي يثرب والاسحاقي التابعتين لقضاء بلد".

واضاف البيان انه "تمت احالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم".

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