وفد المنتخب العراقي يطالب ايران بإعادة فحوصات كورونا

2022/01/24 | 11:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعترضت إدارة وفد المنتخب الوطنيّ، اليوم الاثنين، على نتائج الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا، مطالباً ايران بإعادة الفحوصات.وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة ايرث نيوز، أن “إدارة الوفد طالبت بإعادة الفحص للأشخاص الذين ظهرت فحوصاتهم ايجابية وهم كل من ياسر قاسم ومناف يونس، إضافة الى المدير الإداري ومدرب حراس المرمى أحمد جاسم والمعالج […]

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