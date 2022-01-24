2022/01/24 | 11:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على سبعة ارهابيين جنوبي محافظة صلاح الدين.وقال الجهاز في بيان، انه “نتيجة لتكثيف الجهد الامني والاستخباري ثأراً لدماء شهدائنا الابطال، تمكنت مفارزه جهاز في محافظة صلاح الدين من القاء القبض على سبعة ارهابيين بضمنهم امرأة مطلوبين للقضاء وفق مذكرات قضائية في ناحيتي يثرب والاسحاقي […]

ظهرت المقالة بينهم امرأة..



القبض على 7 ارهابيين جنوبي صلاح الدين أولاً على الايام نيوز.

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