أغنى أثرياء العالم يخسر 25 مليار دولار في أسبوع

2022/01/24 | 11:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… تسبب تراجع أسهم شركات التكنولوجيا والعملات المشفرة، بانخفاض ثروات عدد من أثرياء العالم خلال الأسبوع الماضي.وخسر مؤسس “تسلا” و”سبيس إكس” إيلون ماسك، 25.1 مليار دولار، بينما انخفضت ثروة مؤسس “أمازون” جيف بيزوس بمقدار 20 مليار دولار، وخسر مؤسس منصة تداول العملات الرقمية “بينانس” تشانغ يلمس تشاو 17.7 مليار دولار، بينما وصل الرقم إلى […]

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