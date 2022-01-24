2022/01/24 | 11:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعترضت إدارة وفد المنتخب العراقي، اليوم الاثنين، على نتائج الفحوصات التي أجريت يوم أمس الأحد لبعثة المنتخب الوطني.

واظهرت الفحوصات الايرانية اصابة كلٍ من ياسر قاسم ومناف يونس، إضافة الى المدير الإداري غيث مهنا ومدربِ حراس المرمى أحمد جاسم والمعالج ياسين خضير والمُحاسب مصطفى خالد.

وطالبت إدارةُ الوفد العراقي بإعادةِ الفحص للأشخاصِ الذين ظهرت فحوصاتهم ايجابيةً لأنهم أجروا فحوصاتَ الـ PCR قبل السفر الى إيران بساعاتٍ قليلةٍ وكانت نتيجة الفحص سلبيةً.

على صعيدٍ متصلٍ، أجرى المديرُ الإداري، غيث مهنا، اختبارات فحصٍ شخصيّة من خلال عيناتِ الفحص السريعة (الانتيجن) والتي ظهرت من خلالها نتيجةُ الفحص سلبيةً، أي عكس ما ثبت في تقريرِ نتائج الفحص التي تم إجراؤها.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد المنتخب العراقي يعترض على نتائج فحوصات كورونا التي اجريت في ايران) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد المنتخب العراقي يعترض على نتائج فحوصات كورونا التي اجريت في ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).