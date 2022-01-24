2022/01/24 | 11:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ينشر "ناس"، الإثنين، (24 كانون الثاني 2022)، قائمة بسعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار في بغداد وعدد من المحافظات بحسب رصد مختصين لهذا اليوم.

قناة "ناس" على تلكرام..



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بغداد - بورصة الكفاح

147,950

-------------

السعر في اغلب صيرفات بغداد

شراء

147,500

بيع

148,250

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البصرة - بورصة

148,050

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اربيل - بورصة

147,900

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الموصل - بورصة

148,000

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائمة بأسعار صرف الدولار في البورصة العراقية لهذا اليوم) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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