حكومة الكاظمي تنتظرها أسئلة برلمانية حول اتفاقية أنبوب العقبة

2022/01/24 | 11:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النائب عن محافظة البصرة علي عبد الستار ، الاثنين ، عن توجيه أسئلة برلمانية من قبل نواب المحافظة لحكومة تصريف الأعمال اليومية.وقال عبد الستار في تصريح لـ/المعلومة/، إن “حكومة تصريف الأعمال اليومية تنتظرها أسئلة برلمانية لمعرفة أسباب مد أنبوب نفط من البصرة إلى العقبة”.وأضاف أن “هذا الموضوع سيتم طرحه على طاولة […]

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