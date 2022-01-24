محتجون يغلقون مبنى محافظة ذي قار للمطالبة بفرص العمل

2022/01/24 | 11:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

اغلق عدد من المحتجين، اليوم الاثنين، مبنى الحكومة المحلية في ذي قار للمطالبة بفرص العمل.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن "عدد من الخريجين العاطلين عن العمل أقدموا على اغلاق مبنى الحكومة المحلية في ذي قار، للمطالبة بفرص عمل".

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