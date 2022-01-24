دول عربية تتصدر قوائم مؤشر مخاطر بيع الأسلحة لعام 2021

2022/01/24 | 11:43 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدرت سوريا قائمة البلدان العالمية والعربية بمجموع نقاط بلغ 96 نقطة.

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