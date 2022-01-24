خبير سوري: استهداف الجيش العراقي يأتي ضمن سلسلة المشاريع الامريكية

2022/01/24 | 11:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أعتبر الخبير بقضايا الامن الوطني والقومي السوري سعيد فارس السعيد ، الاثنين ، أن استهداف الجيش العراقي بأنه يأتي ضمن المشاريع الأمريكية الاسرائيلية في العراق وسوريا.وقال السعيد في تصريح لـ/المعلومة/، إن “اعادة دعم داعش والميليشيات الكردية الانفصالية سيؤدي الى ردات فعل من المقاومة الشعبية في العراق وسورية ضد كل المواقع والمصالح […]

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