2022/01/24 | 12:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد بحث جديد أن تغير المناخ قد يفتح "أنهارا في السماء" فوق شرق آسيا، أي أن الأمطار ستهطل بكثافة غير مسبوقة.

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